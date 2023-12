Samantha Batallanos regresó al programa de Magaly Medina de manera virtual, con el propósito de desmentir categóricamente las afirmaciones de Jonathan Maicelo, quien alega haber sido víctima de agresiones por parte de ella. Además, la modelo reveló por primera vez que la madre del boxeador también la agredía sicológicamente.

“Él dice que yo me metí con su mamá, pero nosotros ni siquiera hablamos de su mamá ese día. Algo que yo no he dicho es que su mamá me ha agredido múltiples veces de la peor manera. Me ha insultado y él me decía: ‘Mi mamá está celosa, cada vez que estoy con alguien se pone así’”, contó Samantha Batallanos.

Luego continuó con: “hemos tenido episodios horrendos en su gimnasio, donde su mamá me insultaba de la A hasta la Z y de verdad era traumático. Yo estaba a punto de denunciarla, se metió a al gimnasio, al cuarto de nosotros sacó mis cosas, mis sacos y mis tacos y se los llevó a su casa en el Callao como una especie de venganza, y yo jamás le hice nada”.

Magaly también le consultó a Samantha si era cierto que la mamá de Maicelo la tildaba de ejercer el oficio más antiguo del mundo.

“Me decía de todo y tenía la misma boca de él, la misma manera tan grosera y vulgar de él, yo esperaba que él me defienda y haga respetar, pero él me decía: ‘no porque es peor’”, contó Batallanos.