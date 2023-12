Jonathan Maicelo decidió pronunciarse en redes sociales luego de que su expareja Samantha Batallanos lo denunciara por agredirla física y psicológicamente. El boxeador negó lo relatado por la modelo, además, la acusó de extorsión.

El deportista negó rotundamente haber agredido a la modelo como ella lo denunció hace unos días. “ Manifiesto y reafirmo que nunca he agredido a mi ex pareja, ni mucho menos la he humillado o maltratado como ella afirma ”, se lee en las primeras líneas.

De acuerdo con el pronunciamiento de Maicelo, Batallanos fue quien lo agredió en varias oportunidades: “ Como en otras ocasiones me agredió y arañó el rostro, me golpeó y empezó a tildar con calificativos fuertes e hirientes ”.

Además, el deportista acusó a la exMiss Grand de una presunta extorsión: “ Hago de conocimiento público que he sido extorsionado de forma indirecta por mi ex pareja, quien le dijo a mi socio que para no denunciarme y destruir mi imagen mediáticamente, debía de abonar a su cuenta la suma de 50,000 soles ”.

Asimismo, afirmó que mostrará las pruebas correspondientes: “Demostraré con medios probatorios por las vías judiciales correspondientes que todo lo que estoy manifestando es verdadero”.

