Milett Figueroa reveló por qué volverá al Perú y pasará las fiestas de fin de año sin Marcelo Tinelli. La modelo comentó que su tío, hermano de su madre, está delicado de salud, por ello regresará a Lima para pasar tiempo con él.

“ Tengo un tema familiar muy delicado, el hermano de mi mamá está bastante mal y estoy regresando al Perú sola, para estar con mi familia con mi tío, sí, bueno quiero verlo, abrazarlo y estar con él nada más ”, relató llorando.

Además, Milett contó que su padre falleció cuando ella tenía 10 años, debido a una negligencia médica. “Tenía diabetes (...) Por eso también digo que el dinero es importante para la salud de la familia”, manifestó.

Milett Figueroa descarta tener hijos con Marcelo Tinelli: “Es un tema que no está en mi mente”

Milett Figueroa confesó en ‘Amor y Fuego’ que no tiene planes de embarazo con Marcelo Tinelli. La modelo comentó que la maternidad no es un tema que esté considerando en corto plazo.

La también actriz manifestó que su relación con el conductor argentino es muy reciente, por ello no tienen prisa en convertirse en padres. Cabe recordar que, el Tinelli tiene cinco hijos, de tres exparejas diferentes.

“La maternidad es algo que para la mujer es muy importante. Yo la verdad aún no he planificado serlo. Si Dios quiere darme esa bendición, me encantaría”, aseguró en un inicio.

“No pienso en ser mamá, acabo de iniciar una relación. No tenemos apuro en serlo, ninguno de los dos. Es un tema que no está en mi mente todavía, no lo hemos conversado (con Marcelo)”, agregó Figueroa.

Te puede interesar