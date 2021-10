Magaly Medina volvió a arremeter contra Yahaira Plasencia, luego de que la salsera diera una entrevista al diario Trome y dijera que su plus es bailar.

La “urraca” le cuestionó por decir que canta “bonito” y le preguntó quién le había engañado. “Ella para creída, llámenla. Ella se cree la cantante de la voz inigualable. Ella dice que el baile es su plus...que el público no solo la va a ver cantando bonito. ¿Quién te ha engañado que cantas bonito?, ¿Quién te ha engañado así?”.

Magaly Medina dijo una vez más que Yahaira Plasencia no canta para nada y que hasta el mismo Sergio George lo ha dicho.

“No te engañes, no quieras engañar a la gente. Nosotros no somos brutos. Tú cuando bailas, no puedes cantar por eso haces playback. El propio Sergio lo ha reconocido. No cantas en vivo, solo mueves la boca porque te concentras en mover el Totó”.

Finalmente, Magaly Medina agregó que lo único que hace es lucir el totó porque le gusta. “Ahora que sales al extranjeros ves que hay cantantes que mueven el totó mejor. Su plus es mostrar su cola. La mueva o no, su plus es mostrar el totó. Le quedó bien y a ella le encanta lucirlo”.

