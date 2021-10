¡Fuertes declaraciones! Magaly Medina en más de un oportunidad ha cuestionado a Yahaira Plasencia por dedicarse “más a baila que a cantar” en sus distintos shows.

Y es que la conductora incluso aseguró que la salsera “solo sirve para mostrar el derrier” en los escenarios, y que eso ella no lo considera como un talento.

Frente a ello, la cantante remarcó que su talento no solo está en su voz, sino también en su destreza para el baile y su envidiable físico, el cual ha ido mejorando con los distintos tratamientos que se ha realizado.

“Siento que ese es mi plus (mostrar el totó), porque cuando van a un concierto no solo ven a Yahaira cantando lindo, ven un show completo. A mí me encanta mostrar carne, vean mis videos con ‘Son Tentación’, era la que más enseñaba, he tenido mi cuerpito, claro que ahora me hice la ‘lipo’”, comenzó diciendo.

Por otra parte, Yahaira Plasencia también confesó que le gustaría que la percepción que tiene mucha gente de ella, pueda cambiar, pues no se considera creída.

“Igual no tengo que demostrarle nada a nadie, pero siempre es importante que la gente te vea con otros ojos. La verdad, me gustaría que sepan que así como me ven en cámaras, es como soy. No puedo ser hipócrita y hay personas que me dicen que en televisión hay que serlo, pero no puedo”, finalizó diciendo a Trome.

