¡Fuertes declaraciones! Yahaira Plasencia rompió su silencio y decidió pronunciarse desde Punta Cana, donde según imágenes difundidas por “Magaly TV La firme”, se quedó sin aire en pleno concierto en vivo.

“ Te juro que cada vez que digo que soy otra Yahaira, siempre pasa algo, pero las experiencias que tuve han sido lecciones, siento que de alguna otra manera decepcioné a mucha gente; sin embargo, sigo de pie y eso se lo agradezco a Dios y a mi familia que me apoya”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la salsera también reconoció que ha cometido muchos errores en su vida e hizo la promesa de cambiar, recalcando siempre que no es una persona hipócrita, ni creída

“Creo que la gente dice: ‘Yahaira es creída’, y en realidad no es así, porque la gente que me conoce sabe cómo soy. Igual no tengo que demostrarle nada a nadie, pero siempre es importante que la gente te vea con otros ojos”, agregó.

Por otra parte, la popular ‘Reina del toto’ se refirió a las innumerables críticas que recibió por presuntamente “haberse metido” en el medio de la relación entre Jefferson Farfán y Melissa Klug.

“Nunca fue cierto. En ese punto estoy tranquilísima, allá la gente que lo quiera creer, no puedo tocar todas las puertas de las casas del Perú para decirles ‘mira, yo soy así’, pero tú me hablas de ese tema ‘quitamaridos’, que te metiste en una relación, y no es así. Aparte que en su momento la otra persona aclaró el tema y mostró pruebas”, finalizó diciendo a Trome.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO