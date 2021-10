La cantante Yahaira Plasencia sufrió un incidente durante un evento en Punta Cana. Según imágenes difundidas por “Magaly TV La firme”, se quedó sin aire en pleno escenario.

“Esta chica no tiene físico, es tan joven y un cantante se debe a su público y al escenario donde está parado y por supuesto tiene que disciplinarse”, comentó Magaly Medina.

“No tiene físico para cantar una sola de sus canciones, claro, además ahí estaba sin el apoyo. Cuando lo hace acá en Lima, nosotros lo hemos dicho siempre y ella se defiende, se poya mucho en los coros que le sostienen la voz”, agregó.

La ‘urraca’ señaló que Yahaira Plasencia habría dejado de estudiar canto: “Por eso es que Sergio George, cuando se va a una presentación internacional, prefiere que ella cante con pista, así no le hace un papelón [...] No respira bien, un cantante tiene que aprender técnica, no tiene técnica desarrollada, ella no sigue estudiando, supongo, canto”.

“Entonces no tiene técnica y canta y se le va el aire y se nota que sufre [...] ¿Han visto que ella no puede moverse ni dar un paso y cantar a la vez? No puede”, comentó.

En otro video, Yahaira Plasencia también sufrió para cantar su tema ‘Dime’: “Da vueltas para que no nos fijemos en la voz, más bien para que nos fijemos en su trasero. Por supuesto, por eso es canta casi de espaldas a la cámara”, dijo entre risas Magaly Medina.

Yahaira Plasencia - se le va el aire al cantar en vivo - diario OJO

Fuente: ATV

TE PUEDE INTERESAR