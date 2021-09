El periodista Samuel Suárez sorprendió a propios y extraños al afirmar que Yahaira Plasencia debe estar “preocupada” porque ya no están hablando de su carrera.

A través del portal Instarándula, un usuario preguntó a Samuel Suárez si Yahaira Plasencia “está desesperada por volver a “Esto es guerra”.

El periodista aseguró que no es el caso: “¿Crees que Yahaira está desesperada por volver? No, yo no creo que ella está desesperada por volver a nada, pero sí debe preocuparse porque ya no están hablando de Yahaira”.

En ese sentido, el popular ‘Samu’ afirmó que Yahaira Plasencia debe estar “preocupada” por su carrera, ya que su último videoclip no tuvo el éxito esperado.

“Yahaira ya está acostumbrada a que le den y cuando no, se preocupa, ha lanzado un videoclip hace poco que nadie le hizo caso, no sé con qué chico, y ya está, olvidada. Yahaira sabe generar sus propios rebotes, pero cuando ya no le hacen caso, tiene que preocuparse, porque también creo que tiene un montón de cosas más que anunciar, que promocionar, que difundir y ya sabe muy bien cómo se maneja el negocio, así que Yaha, no te duermas, da contenido”, manifestó.

Sin embargo, recordemos que esta semana Yahaira Plasencia fue protagonista de un ampay con el cantante cubano Nesty, y también fue relacionada otra vez con Pancho Rodríguez.

