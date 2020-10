Alexandra Méndez “La Chama” salió en defensa de Fabio Agostini y reveló varios detalles del breve romance que su amigo tuvo con la exPNP Jossmery Toledo. Sin embargo, no se imaginó que Magaly Medina le iba a lanzar un fuerte comentario.

“Con el escándalo que ha hecho ya creo que la pueden meter a “Esto es guerra”, igual son escándalos medios horribles”, dijo “La Chama” en el enlace con “Magaly TV La firme”.

Magaly Medina le respondió: “Medio Perú quiere tener algo con ella”.

Según “La Chama", Jossmery Toledo no es una mujer tan impresionante: ”También quieren (conmigo). Obvio, es guapa, pero no es algo sorprendente, no es algo wow. Cualquiera que se vaya al cirujano y se ponga dos bolas en el c***... ¿qué tiene de wow?".

Magaly Medina no se quedó callada y lanzó un contundente comentario: “Bueno, pero si hablamos de traseros, el tuyo también es bien conocido en Instagram porque tú lo pones a cada rato”.

Durante la entrevista, Alexandra Méndez dejó entrever que Jossmery Toledo habría intentado tener un romance con Austin Palao.

