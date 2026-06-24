El Niño Costero, que está en pleno desarrollo y golpeará con mayores lluvias e inundaciones entre diciembre de 2026 y marzo de 2027, afectará con dureza a la agricultura, la ganadería y la infraestructura del país.

Al respecto, el director del Centro Peruano de Estudios Sociales (Cepes), Laureano del Castillo, alertó que traerá lluvias intensas que originarán el incremento de precios de productos de la canasta básica, al afectar la producción y el abastecimiento de algunos alimentos desde primer trimestre del 2027.

Explicó en Latina que el exceso de lluvias altera el ciclo biológico de las plantas, con lo que habrá problemas en producción de alimentos, en especial en la papa que podría afectarse por la sobreabundancia de agua y humedad en costa y sierra. Otro afectado será el limón.

Más afectados

Del Castillo recalcó que El Niño también afectará a la ganadería y la pesca.

En el caso de la ganadería, en el sur (Puno, Cusco y Arequipa, sobre todo), la sequía extrema y el estrés hídrico pueden destruir pastizales, propagar enfermedades y debilitar a los animales, lo que lleva a que adelgacen o mueran.

Algunos peces migrarán hacia el sur y las profundidades, como la anchoveta, generador de divisas con harina de pescado exportada.

En tanto, en Puno, se sufre porque las aguas del río Laraqueri se están congelado por temperaturas de hasta 15 °C bajo cero.

Evolución

Luis Vásquez, vocero de la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen), confirmó que El Niño Costero está en evolución e impactará en todos los sectores productivos, incluyendo agricultura e industria textil.

Huaicos y desbordes de ríos destruirían y dañarían infraestructura (carreteras, puentes e inmuebles), y acabarán con vidas humanas.

El ingeniero Alexis Ibáñez, de la Universidad Nacional Agraria La Molina, dijo que El Niño Costero, vigente, y El Niño Global, en fase de consolidación en el Pacífico, unidos pueden dar un Niño muy fuerte con gran afectación física y económica en costa y sierra del Perú.

Fondos

La escasez de recursos para ejecutar proyectos de prevención frente a El Niño de gran intensidad, fondos que se solicita al Ejecutivo, podría dejar expuestas a miles de familias sin obras de protección en distintas regiones del país, alertó el vocero de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), Miguel Yamasaki.

En Piura y Tumbes, así como en Chosica (Lima), las poblaciones exigen acelerar las obras de prevención que voceros del Ejecutivo señalan más tienen que ver con limitaciones de gestión y no con falta de fondos que se vienen asignando.

La población exige obras de prevención para enfrentar a la llegada de El Niño muy fuerte.

Tres El Niño muy fuertes sufrió Perú el último siglo: 1925-1926, 1982-1983 y 1997-1998.