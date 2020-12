Magaly Medina se mostró indignada con el comunicado de Álvaro Paz de la Barra luego de la detención de su esposa, la conductora Sofía Franco.

“La mujer pudo haber estado ebria, borracha, irresponsable, totalmente irresponsable, pero no por eso deja de ser su esposa”, dijo la “urraca” en su programa.

Magaly Medina recordó que hace pocos días, Sofía Franco habló de su esposo como si no estuvieran separados: “Ella dice ahí (que está) orgullosa del esposo que tiene. El viernes, antes que empezara este fin de semana”.





En ese sentido, la periodista señaló que Álvaro Paz de la Barra “se pintó de cuerpo entero”. “Hubiera sido diferente verlo en la noche yendo a ver a su esposa ebria, alcanzándole un vaso con agua, llevando al abogado, estando pendiente de ella, llevándole una frazadita para que pase la noche en una fría celda de la comisaría de La Molina”.

Asimismo, Magaly Medina indicó que si realmente todavía no están separados, sería la oportunidad para que Sofía Franco se aleje de su esposo: “Yo creo que si ellos realmente no están separados o no han decidido una separación, en lugar de Sofía yo realmente sí le presentaba el divorcio, inmediatamente porque cómo vas a seguir casada con un hombre así, que públicamente te hace este desplante horroroso”.

“Indudablemente este señor no tiene ningún respeto por el compromiso (...) es el alcalde de La Molina, es el que critica al alcalde de Lima (...) así como uno hace política también tiene que demostrar hombría y caballerosidad no solo para las cámaras, sino también cuando las cámaras se apagan”, sentenció.

