No le digas. Magaly Medina no se calló nada y resaltó todos los detalles de la boda de Valeria Piazza y Pierre Caterino. Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que la conductora hasta la comparó con la unión entre Ethel Pozo y Julián Alexander.

En ese sentido, la popular ‘Urraca’ señaló que el matrimonio de la modelo fue mucho “más bonito y elegante” que el de la hija de Gisela Valcárcel, al que asistieron diversas figuras de la farándula y de América TV.

“Este fin de semana también fue un fin de semana romántico, se casó Valeria Piazza, parecía la continuación de la preventa de América Televisión, porque creo que la mayoría de amigos los tiene en su trabajo, invitó a todos los que trabajan en América TV”, comenzó diciendo la conductora de ATV.

Asimismo, resaltó la decoración y los detalles del matrimonio de Valeria y Pierre. “Esta fiesta también, para ser honestos, estuvo mejor que el de Ethel Pozo, mucho más elegante, los detalles mejores cuidados, se veía una boda bonita. Ella estaba regia, preciosa, es una novia muy bonita”, agregó Magaly Medina.

