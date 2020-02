Si bien se conocía que la periodista Magaly Medina se había separado del padre de su único hijo, pocos sabíamos que - en realidad - su expareja la había abandonado con su bebé.

En una entrevista a RPP, la conductora de Magaly TV La Firme confesó que no le quedó de otra que trabajar para mantener a su hijo debido a que su familia no tenía una buena condición económica para ayudarla.

“Mis padres me ayudaron en un principio...mis padres no tenían una condición económica muy buena, me ayudaron. Pero, yo tuve que trabajar para la leche, los pañales”, contó al programa “Encendidos”.

Por esa razón, dijo entender a las miles de madres peruanas que tienen que luchar todos los días para asegurar la alimentación y educación de sus hijos: “Yo entiendo a las mujeres que crían a sus hijos solas porque a veces cuando uno decide divorciarse, el castigo que te da el padre es, te quito el dinero. Si te vas, no te doy plata. Te vas con lo que viniste. Perfecto, pues tuve que trabajar”.

