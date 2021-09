La periodista Magaly Medina se refirió a la contextura de Michelle Soifer y en medio de su opinión confesó que sufrió de anorexia cuando estaba en prisión.

“A mí me encanta estar delgada pero cuando estaba en prisión me sentía siempre gorda. Había bajado tanto de peso que la única que no se daba cuenta y que me había convertido en anoréxica era yo”.

Magaly Medina dijo que es bonito estar delgada, pero siempre se debe ser consciente cuando se está bajando mucho.

“Yo me veo al espejo y me doy besos, pero soy consciente cuándo empiezo a bajar de peso por el exceso de ejercicios y mis músculos empiezo a bajar”, agregó.

Al ver las piernitas de Michele Soifer, Magaly Medina acotó: “Ella se ha hecho esta operación de la manga, pero sus piernitas son dos palitos de chifa, así el decían en mi época”.

