La conductora Magaly Medina reveló que dio positivo a la prueba molecular del coronavirus (COVID-19). Y es que la presentadora señaló que los resultados le llegaron al finalizar su programa el último jueves.

“Voy a pasar la cuarentena con ustedes, el resultado que me llegó ayer tarde, me dio positivo al COVID-19, entonces estoy infectada y tengo que hacer la cuarentena hasta que mis nuevos análisis y resultados me digan que estoy limpia de este virus. No voy a poder hacer mi programa desde el set, sin embargo hemos decidido que lo vamos a trasmitir desde mi casa con todas las precauciones y el protocolo necesario”, manifestó.

Asimismo, la popular ‘Urraca’ asegura que está trabajando con un grupo reducido de personas que ya tuvieron y superaron la enfermedad. “Tengo a mi productor, quien me hace la cámara, quien me está asistiendo en la coordinación, ellos están inmunes y ellos ya no pueden contagiarse, es por eso que ellos están en mi casa, vienen para hacer el programa y luego se van”, agregó.

Sin embargo, la figura de ATV se muestra muy optimista frente a esta enfermedad y asegura que la vencerá con todos los cuidados debidos. “Felizmente soy una chola bien recia. Me inició como una gripe, con una fiebre. El martes si me sentí fatal, como si fuera un resfriado fuerte, incluso cuando fui al canal a tratar de hacer el programa tuve que regresarme a mi casa por eso no hicimos programa”





