La revelación que hizo la periodista Magaly Medina al anunciar que dio positivo al coronavirus (COVID-19), ha causado una gran polémica. Y es que muchos personajes de la farándula y usuarios han tildado a la ‘Urraca’ de irresponsable por seguir haciendo su programa con parte de su equipo de producción.

Por su parte, la figura de ATV no dudó en defenderse y explicar que el personal que está trabajando con ella ya han sido dados de alta a esta enfermedad y que tienen la autorización correspondiente de los médicos de cabecera.

“Creo que mientras muchas personas esconden o esconderían los síntomas o malestares, yo como soy transparente y siempre lo he hecho, salgo acá a decírselos. Yo he traído gente que ya ha estado infectada y que acaba de reincorporarse a nuestro trabajo después de hacer la cuarentena. Ellos han sido revisado por médicos infectólogos, y es con esa autorización es que han venido a trabajar conmigo”, comenzó diciendo enojada.

La conductora aseguró que su programa está cumpliendo los protocolos de bioseguridad para que nadie corra riesgo de nada. Incluso se animó a poner un toque de humor al tenso momento.

“Así que antes de echarme barro, porque lo más fácil es echarle barro a Magaly Medina, esa es una angurrienta de rating, perdón, yo tengo una responsabilidad con mi público y el día que me he sentido mal no he ido a trabajar (...) Así que antes de ensuciarme tengan en cuenta las cosas racionales, aquí no somos irresponsables, no me amarguen. Me zurro en los comentarios, todos somos acá familia COVID, el team COVID”, finalizó.

