La periodista Magaly Medina no pudo ocultar su indignación por la actitud de Alicia Díaz, madre de Juan Víctor, quien dejó en evidencia a Andrea San Martín en redes sociales.

Como se recuerda, la mamá del extripulante de avión difundió una conversación donde San Martín confiesa que estuvo fumando marihuana. También presentó un audio de la popular ‘Ojiverde’ donde ella cuenta que estuvo fumando “para poder estar tranquila”.

“Mi mamá tuvo una buena relación hasta octubre del 2020 con ella, se llevaban muy bien, mi mamá sabía todas las intimidades de ella”, comentó Juan Victor en el set de la periodista Magaly Medina.

“Ahora ella utiliza justamente utiliza todo lo que sabía de ella para usarlo en contra de Andrea, porque poner al aire una conversación que era en la confianza, ¿por qué tu mamá lo expone recién ahora? ¿por qué no le pareció mal que en esa época que ella (Andrea) fumara marihuana? ¿por qué ahora le parece mal y recién lo suelta en las redes sociales?”, cuestionó Magaly a Juan Víctor.

“Mi mamá ha revisado esa conversación hace dos meses. Esas pruebas no están remitidas en fiscalía (...) mi mamá también se vio manipulada por Andrea durante en ese tiempo”, fue la defensa de la expareja de Andrea.

La popular ‘Urraca’ explotó: “¿Por qué tu mamá tiene que meterse tanto en una cosa que te compete solo a ti? por qué se me mete y se mete y parece la bruja del cuento cuando no tiene nada que hacer (...) me fastidia por qué tiene que meterse tanto en un lio donde tú eres el padre y ella es la madre”.