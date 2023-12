Magaly Medina no se quedó callada y criticó fuertemente contra Ethel Pozo y Janet Barboza luego de que denunciaran que Jonathan Maicelo tenía comportamientos agresivos con Samantha Batallanos detrás de cámaras.

“ Hoy en América Hoy dicen que ya intuían la agresión, ya sabían que iba a pasar. Estas mujercitas que tienen doble moral y que andan siempre diciéndole a la gente que defienden a la mujer, sin embargo, hoy contaron que creo que su nivel de alcahuetería y doble moral les impidió denunciar a tiempo esta agresión ”, manifestó la pelirroja.

En ese sentido, la ‘Urraca’ se indignó porque en ‘América Hoy’ se dieron cuenta de la conducta agresiva del boxeador con la modelo, pero no alzaron su voz en ese momento.

“ Cuando tú ves, tú lo denuncias, lo hablas y no te cuentas la historia de amor que te están contando. Ethel no ve más allá de sus narices, tenía una gran y desarrollada intuición (...) La que tienen ahí como ametralladora, a la que usan para dispararle, contó algo que dizque por eso todos veían que estas cosas iban a pasar. No se dan cuenta lo que estaban contando, no se dan cuenta lo que vieron fue una agresión, no lo denunciaron, lo dejaron pasar. Típico de las mosca muertas que no son valientes, que se esconden en su cobardía y cuando pasa una cosa como estas (se callan) ”, agregó.

TAMBIÉN LEE