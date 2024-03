Julián Zucchi fue captado besándose con una reportera de ‘Magaly TV: La Firme’, esto ha causado revuelo en la farándula y varias opiniones han aparecido a raíz de este ‘ampay’, como la de Janet Barboza, quien no dudó en criticar a Magaly Medina por no pronunciarse sobre el ampay de la joven. Sin embargo, la ‘Urraca’ arremetió con la ‘Rulitos’ y defendió a Priscila Mateo.

En la última edición de su programa, Magaly ‘sacó cara’ por su reportera y por el vínculo que mantiene con el actor argentino.

“ Felizmente que en mi equipo no tengo un infiel serial, una infiel serial, no tengo ninguna reportera que se dedique a la prostitución, no tengo ninguna reportera que se haya metido en un matrimonio ajeno, no tengo ninguna rompe hogares. Porque de ser así, de hecho no trabajaría conmigo ”, sostuvo Medina.

“ No me podría poner al costado ni sentar en la misma mesa de una rompe hogares. Y menos podría llamarme amigos de una infiel serial. ¡Porque poniéndonos ahí, para alcahuetas, otras! ”, agregó.

Janet Barboza sobre el posible romance de reportera con Julián Zucchi: “A mí parecer la ‘Mezquina’, ya lo sabía”

Las cámaras de Amor y Fuego captaron a Julián Zucchi mientras protagonizaba un apasionado beso con una desconocida joven en los exteriores de una discoteca el pasado fin de semana.

Según se especula, la mujer sería reportera de espectáculos, sin embargo, Ric La Torre, comentó en su cuenta de TikTok que se trataría de Priscila Mateo, quien trabaja en ‘Magaly TV: La Firme’.

Esta noticia fue la más comentada en distintos portales de espectáculos y también en las redes sociales, pero, el único que no tocó el ampay, fue el programa de Magaly Medina. Por ese motivo, Janet Barboza opinó al respecto.

“A mí parecer la ‘Mezquina’, ya lo sabía. Cuando se trata de su programa, es más que evidente que va a tratar de tapar lo más que pueda (...) así como ella expone a todos los infieles del Perú, raja de todos los infieles del Perú, pero, digamos que en casa propia no se mira la paja que tienen”, contó Janet Barboza para Diario Correo.

Luego continuó con: “Cuando se trata de comentar y rajar del elenco de otros programas, todos son alcahuetas, o son otro, acá ella que no está tocando el tema, pues estaría alcahuetiando”.

Hay que recalcar que aún no se sabe la identidad de la reportera que estaría saliendo con Julián Zucchi.

TE PUEDE INTERESAR