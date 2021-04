¡Fuertes declaraciones! La conductora Magaly Medina no dudó en referirse al reciente comunicado que lanzaron Sofía Franco y Álvaro Paz de la Barra mediante sus redes sociales, donde aseguran “haberse pedido disculpas mutuamente”, luego de terminar en la comisaría por el presunto delito de violencia familiar.

Sin embargo, la popular ‘Urraca’ criticó fuertemente al alcalde de La Molina por haber humillado públicamente a su aún esposa al referirse a ella como una “persona adicta”.

“No entiendo cómo Sofía Franco ha podido firmar este comunicado. Un comunicado de estos debería hablar solo de Álvaro Paz de la Barra lamentando la conducta deshonrosa de un caballero que tuvo con su esposa y madre de su hijo, al pedirle a la policía que venga a tirársela al piso, enmarrocarla y llevarla a la comisaria”, comenzó diciendo.

“Un caballero como él no debería hacer que una mujer se disculpe con él por algo que no hizo. Si quiere realmente disculparse, escúchame bien, debiste haberlo firmado tú solo, donde deberías lamentar profundamente las expresiones que tuviste para referirte a tu esposa, cuando la humillaste públicamente”, agregó.

“Que yo sepa, Sofía Franco no ha abierto la boca hasta este momento, no ha dicho absolutamente nada que hiera, que ofenda o que mancille el disque honor de su todavía esposo. Un papel que está siendo nuevamente una humillación para ella. Esto es volver a humillarla de aceptar algo que no hizo”, finalizó diciendo muy indignada.

