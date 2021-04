Magaly Medina no se calló nada y le respondió con todo a Toño Centella, quien sigue enviándole indirectas a través de sus redes sociales, tildándola de “bruja” y otros fuertes calificativos.

“Hay gente violenta que no tienen control de la ira, le echan la culpa a los demás de sus propios problemas, producto de la misma inmadurez. No sé cuántos años tiene pero parece un chico de 15 años, de esos que no tienen idea que tienen que ser responsables de sus actos. Yo no tengo la culpa que en redes sociales lo insulten o le digan cosas”, comenzó diciendo.

“Yo digo que este país es bien machista. O sea, se perdona que las mujeres perdonemos a los infieles, pero no se perdona que un hombre vuelva con una mujer que lo adornó como un venado. En el caso de él, se fastidia porque lo pongo en sus privaditos... Yo no tengo por qué taparlo”, agregó.

En ese sentido, la popular ‘Urraca’ invitó, fiel a su estilo, al cantante a que busque argumentos ‘más contundentes’ para poder contestarle de alguna manera.

“Mira, si nos ponemos a compararnos tú y yo en un espejo, definitivamente quien va a parecer viejo y frustrado eres tú. Pero eso del físico no es un argumento. Cuando quieran responderme háganlo con argumentos contundentes, no con algo que realmente no me afecta, porque parezco 20 años menos de los que tengo”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR