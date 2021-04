Pedro Castillo estuvo enlazado en exclusiva desde Cajamarca con Juliana Oxenford para revelar detalles de su sentir tras saber que se encuentra muy posiblemente en una segunda vuelta en estas Elecciones Presidenciales 2021.

Y es que el candidato por Perú Libre no quiso mencionar contra quién le gustaría enfrentarse en una segunda contienda, sin embargo, invitó a poner al Perú antes que a cualquier interés personal.

“Yo me veo con quien decida el pueblo. Estamos a la espera que salgan los últimos resultados. Y convoco a la persona que salga también electa para esta segunda vuelta que no pongamos actitudes de ataques, por nuestra parte no la van a tener. Que pongamos por delante los intereses que tiene el país. Más allá de unas posiciones aisladas, está el Perú”, comenzó diciendo.

“Yo estoy sacrificando mucho, mi familia, mi trabajo. Yo aplaudo este gesto del pueblo, no empecemos con juegos sucios, con golpes bajos”, agregó.

Por otra parte, Castillo también volvió a reafirmar que su partido político no tiene vínculo alguno con el Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (MOVADEF), grupo vinculado desde hace muchos años al terrorismo.

“Nosotros hemos deslindado, condenado eso, no somos parte del Movadef. Nosotros no hemos perdido el tiempo en estas situaciones, nos han querido sacar de todo, pero yo no le he dado importancia porque no es cierto. No vamos a permitir que se manche la honra del magisterio, ni mucho menos las rondas campesinas del país”, expresó.

Conversará con los demás candidatos

Pedro Castillo de alguna forma quiso tranquilizar el temor de los ciudadanos y mencionó que de llegar a Palacio de Gobierno buscará dialogar con todos los candidatos que postularon a estas Elecciones 2021, distintivamente de su ideología.

“Yo voy a plantear conversar no solo con los partidos que sean afines a nuestra propuestas, sino también a todas. Circularé un oficio a todos los candidatos que hemos estado en esta travesía para poder conversar, más allá si eres de izquierda o derecha, está el país”, afirmó.

