¡Fuerte y claro! Magaly Medina no se calló nada y se refirió a la peculiar reacción que tuvo Janet Barboza al probar un bocado del caldo de carachama (pez típico de la Selva). Y es que la conductora se habría sacado la porción de la boca y luego pasó a dejarlo en una repisa.

“Un detalle de lo más sucio, la Barboza, la ‘Retoquitos’ prueba el pescado de la selva peruana, que es riquísimo... La cara de ese pescado es bastante fea, incluso Gisela Valcárcel decía que ese pez tenía una cara parecida a la mía y esa broma solo se la tolero a ella, de nuestras épocas antiguas, cuando nos peleábamos tremendamente”, comenzó diciendo la ‘Urraca’.

“Ella quiso probar un pedazo e hizo este detalle asqueroso que habla de quién es. Se saca el pescado de la boca y lo pone dentro de un adorno de la escenografía de su programa. Que asqueroso, cochino, habla muy mal de una persona”, agregó.

En ese sentido, la periodista de espectáculos rechazó la actitud que tuvo la popular ‘Rulitos’ e incluso le increpó el por qué despreciar así la comida típica regional de nuestro país.

“Esos modales despreciativos con la comida regional, porque no me va a decir que era desagradable... Claro, ella estará acostumbrada a comer caviar. Como no tiene la educación, por más que ha querido blanquearse, es una bataclana”, finalizó.

