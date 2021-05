¿Qué pasó? Korina Rivadeneira y su pequeña hija Larita regresaron hace algunos días al Perú, luego de haber estado varios meses varadas en Brasil debido a la pandemia del Covid-19. Y es que la modelo sorprendió a todos sus seguidores al anunciar que le habían bloqueado su cuenta oficial de Instagram.

A través de sus historias, la esposa de Mario Hart no pudo contener la emoción de haber recuperado su red social de mayor uso. Al parecer, la habrían hackeado en su retorno a nuestro país.

“Al fin tengo cuenta de Instagram. No puedo creerlo, no tenía chip, me bloquearon mi cuenta de Instagram, no puedo ni creerlo”, dijo muy emocionada

En dichos videos se logra ver a Korina Rivadeneira echada en su cama junto a su pequeña Larita y brincando de la emoción por poder comunicarse con todos sus fanáticos.

