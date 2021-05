La integrante de “Esto es Guerra”, Melissa Loza, participó en un juego que consistía en adivinar el objeto que se encontraba dentro de una caja. Sin embargo, la popular ‘Diosa’ sufrió un ataque de terror por culpa de nada más y nada menos que una sandalia. “No, me quieren poner algo vivo ustedes. Se mueve, ¿qué es eso? No sé qué es, que me perdone mi equipo”, dijo evidentemente asustada. (Video: América TV)