La periodista Magaly Medina no dudó en cuadrar a Jaime Cillóniz, denunciado por intento de secuestro a la actriz Danna Ben Haim tras retenerla contra su voluntad en el ascensor de un edificio de Miraflores.

Y es que Cillóniz resaltó el apellido del esposo de Magaly, Alfredo Zambrano, llamándola de manera insistente “Medina de Zambrano”.

“He venido por mi libre albedrío, señora Medina de Zambrano. Nadie me ha pagado. Nadie me ha dicho nada, he venido porque me provocó (...) ya sabré qué respondo y qué no (..) Vengo donde la señora Medina de Zambrano“, dijo el denunciado.

Esto fue rechazado por la conductora de “Magaly TV La Firme” y le exigió que no la llamara así.

“Demórate un poquito. Yo soy Magaly Medina Vela. Aprecio mucho que sepas el nombre de mi esposo. Pero él lo sabe, yo siempre mantengo el nombre de soltera porque es el nombre que me dio mi padre, y es el nombre con el que la gente me conoce. Además, yo un poco detesto los ‘de’ porque no pertenezco a nadie, me pertenezco a mí misma. Soy Magaly Medina Vela”, concluyó.

Magaly Medina entrevista a Jaime Cilloniz | diario OJO

