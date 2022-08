Fuerte y claro. Magaly Medina no se calló nada y rechazó completamente el reciente comentario que hizo Raúl Romero al señalar que los programas de hoy solo alcanzan 10 o 13 puntos de rating, motivo por el que no se tendría mucho “que preocupar por eso porque el rating causa extravíos en la gente que no están en su naturaleza”.

“Es cierto, hoy los programas no pasan de los diez puntos, bueno, mi programa estuvo por encima de ese número, porque tenemos una fuerte competencia con las telenovelas que siguen siendo las de más rating, como ‘Al fondo hay sitio’, pero afirmar eso me parece mezquino”, comenzó diciendo la conductora.

Por otra parte, la popular ‘Urraca’ se mostró bastante agradecida con el público joven que la sigue y que hasta le piden fotografías en las calles. “Ahora, hay un público que no se contabiliza que está en redes sociales y en sus móviles, pero que sí siento me siguen y apoyan, y lo comprobé cuando fui al concierto de Karol G, los muchachos me pedían selfies y es una generación que recién me está conociendo”, agregó para Trome.

Por otra parte, la periodista de espectáculos señaló que su programa se preocupa mucho por el contenido que le brinda a su público, y aseguró que otros magazines realizarían “tonterías para llamar la atención”.

“El rating siempre ha sido nuestra espada de Damocles para todos los que estamos en la TV comercial. ¿De que hagamos cosas descabelladas? No sé a quién se refiere, desde hace mucho, mi equipo y yo nos esforzamos por darle contenido al público con credibilidad, no hacemos estupideces para llamar la atención del público”, finalizó diciendo.

