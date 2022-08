Este 22 de agosto de 2022, durante el programa Amor y Fuego, el conductor Rodrigo González arremetió contra su examiga Sofía Franco por decir que ahora era la “consejera” de su aun esposo, Álvaro Paz de la Barra.

“Me ha impresionado eso de que Sofía lo aconseja y todavía ha dejado la posibilidad abierta de que quién sabe, que él quiere volver con ella y ella está viendo, se están dando un tiempo... sin comentarios”, dijo Gigi Mitre.

Por su parte, Rodrigo González aseguró que Sofía Franco está en una situación peor que la de Silvia Cornejo: “Mira, lo que acabo de escuchar de Sofía es como... ni la Cornejo creo que se atrevió a tanto, por lo menos se queda callada”.

“(Jamila) ha dicho públicamente que le ha enseñado el papel de divorcio, las cosas que le ha prometido, que seguramente han sido así, pero ella elige creerle porque le conviene creer, porque entonces México, la agencia top, el departamento y todo se va ya sabes a dónde”, comentó ‘Peluchín’.

“Creo que quien tiene que arreglar sus ideas además de sus sentimientos y su autoestima, eres tú, o sea, por todos lados las peleas. ¿Ya qué cosa le falta a Álvaro Paz de la Barra? ¿Trapear el piso contigo?”, acotó.

El conductor incluso dejó entrever que todo sería por dinero: “¿Cuánto le ha costado al alcalde tus palabras, de convencerte? Es como ‘sal y limpiame’. Yo nunca he visto algo así”.

“Cómo una persona con esa personalidad... me refiero a Álvaro Paz de la Barra, a ese nivel de narcisismo”, comentó Rodrigo González. “Es cobarde públicamente, narcisista públicamente, evidencia, él dice todo”, afirmó Gigi Mitre.

Además, Rodrigo González mandó un mensaje a su examiga: “Qué triste cómo terminaste, nunca me imaginé verte así con un hombre y por plata, porque no creo que sea amor eso ¿lo amas tanto que te has olvidado de tu propia dignidad? No me vengas con que es el padre de mi hijo como si yo fuera la Hörler, ah, que nos conocemos y mucho, ya déjate de tonterías”.

Fuente: Willax Televisión

