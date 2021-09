¡Fuego! Magaly Medina no se guardó nada y evidenció su indignación frente a las recientes lágrimas de Ethel Pozo, quien mencionó en su programa lo afectada que se sentía por no tener tiempo suficiente con sus hijas debido a su trabajo en televisión.

“La mayoría de mujeres en este país tienen que dejar a sus hijos aunque no quieran, y encima no tienen cómo dejarlos con una nana o una empleada, tienen que dejarlos a veces solos, porque tienen que ir a trabajar, porque si no trabajan, no tienen qué comer” comenzó diciendo la presentadora.

“Cuando tenemos que llorar, tenemos que hacerlo cuando algo es realmente importante, estamos en un show de televisión. Todos sabemos por qué estamos en un show de televisión, qué es lo que queremos de esto”, agregó.

Sin embargo todo no quedó ahí, ya que la popular ‘Urraca’ le recordó a la conductora de ‘América Hoy’ que debería ser agradecida, ya que tiene trabajo gracias a su madre, Gisela Valcárcel.

“Ethelcita, si tienes tanto sentimiento de culpa, no puedes con eso y te agarra el lloriqueo, te recomiendo hijita, que de verdad te vayas a tu casa porque nadie te va a extrañar”, expresó.

“Eres una mujer afortunada, porque tienes una chamba que muchos quisieran, tú no necesitas, pero estas trabajando en una chamba de tus sueños, como conductora de televisión aunque no le hayas ganado a nadie”, finalizó diciendo la figura de ATV.

