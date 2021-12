Durante el programa “Magaly TV La firme” del viernes 10 de diciembre, la periodista Magaly Medina no se guardó nada tras la difusión de imágenes y videos de la modelo Macarena Vélez en las playas de Máncora.

“Miren, de verdad que se le ve un cuerpo maravilloso, tonificado, un abdomen totalmente plano, marcado, una deportista. Uno dice esta chica, qué envidia, cómo hace para mantenerse así. No, es fácil, el filtro, el maravilloso filtro que todos usamos, ah, todos lo usamos en menor o mayor medida, pero hay que saber, pues, no hay que engañar al público porque no hay necesidad de mostrarte ante el público, cuando te ven en la playa y te toman una foto”, comentó Magaly Medina.

Según la ‘urraca’, no critica la figura de Macarena Vélez, sino su intento de mostrarse diferente en las redes sociales: “Esa es la realidad de Macarena Vélez, o sea, no es que nosotros estemos criticando su sobrepeso o su descuido en su alimentación, no, eso es problema de ella, la cuestión es que no nos haga creer a todos que ella casi, casi tiene el cuerpo de Miss Perú, cuando en realidad ella está así en la vida real”.

“Más que engañar al resto, es engañarse a sí misma”, agregó Magaly Medina.

“Esto es el colmo, creo que debe haber un poquito más de aceptación. Si tú quieres verte como la figua del lado derecho, pues entonces trabaja por eso, pero no te descuides así en tu vida personal y luego en tus fotos eres otra, entonces el Instagram mejor dáselo a otra persona, pero no lo hagas tú”, manifestó la ‘urraca’.

