¡Fuerte y claro! Magaly Medina rompió su silencio y se refirió a la lujosa fiesta infantil que realizó Samahara Lobatón para su pequeña Xianna por su primer añito. Y es que la conductora hasta comparó el gran evento con el que realizan “Las Kardashian” para sus hijos.

“Los que más han disfrutado han sido los adultos que fueron a la fiesta. Pero claro, si te lo da una empresa gratis porque sabe que eres la hija de Melissa Klug, porque saben que todos los medios van a estar fotografiando todo lo que salga en la fiesta, por supuesto eso atraen a muchas firmas”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la popular ‘Urraca’ cuestionó a la segunda hija de la chalaca por decir que la fiesta no habría sido con canje. “¡Ay por favor! Que no vengan a decir que no fue canje, porque ahí están los agradecimientos. Tampoco es que haya sido Las Kardashians, esto es un nivel en Perú no más”, agregó.

Por otra parte, lo que también sorprendió, fue que la figura de ATV hizo bastante hincapié en la actitud que habría tenido Youna, padre de la menor, en la fiesta.

“Pero el papá de la hijita, Youna, aplaudiendo sin ganas, como diciendo: ¿qué hago acá? Es que claro, la hija de Melissa Klug le dijo: ‘tú vienes y te paras acá porque todo ya todo está... Eso te pone como si fueras el muneco de la torta”, expresó.

“Debe ser que ve todo el despliegue y derroche, y los hombres que son un poco machistas, dirán: ‘si a mi bolsillo no le costó'... Debe sentirse mal porque no le ha podido celebrar con su dinero la fiesta a su hija”, finalizó diciendo.

