¡No se calló nada! Magaly Medina decidió opinar sobre la denuncia pública que hizo Shirley Cherres contra su expareja José Manuel Pando por haberla presuntamente agredido y secuestrado desde el 21 de septiembre hasta el 4 de octubre.

Y es que el joven acusado estuvo enlazado con el programa de la ‘Urraca’ para contar su versión de los hechos. “Yo vivo en un condominio donde viven más de 500 familias. Mi balcón, lo que hablas se escucha al costado, ella tenía su teléfono, ¿en qué cabeza cabe que estaba secuestrada?”, comentó.

Por su parte, la conductora mostró unas conversaciones entre Shirley y José Manuel donde se evidencia una normal relación entre convivientes. Asimismo, dijo que esperaba que dichas acusaciones sean reales y que la exporrista no esté haciendo perder el tiempo a la Policía.

“Si ella estaba secuestrada, golpeada como dice, entonces no podía escribirte todo este tipo de cosas que necesitabas comprar. Es una conversación de pareja, de que si necesitas algo o que el otro vaya a comprar, es un diálogo normal. Si se sentía secuestrada a podido gritar, salir, pedirle ayuda a los vecinos”, expresó la periodista.

“Realmente son bien raras estas acusaciones. Hay algunas personas que son secuestradas y tienen el síndrome de Estocolmo, que no se escapan cuando el captor se va a comprar o cosas así (...) Ojalá que Shirley no esté mintiendo y no esté haciendo perder el tiempo a las autoridades que realmente sí tienen mucho que investigar en reales secuestradores, violadores”, finalizó.

