Shirley Cherres hizo uso de sus redes sociales para denunciar que su expareja José Manuel Pando por haber agredido físicamente y secuestrado desde el 21 de septiembre hasta el 4 de octubre.

“Llega este señor a las 9 de la mañana, estuvimos ahí forcejeando. Me golpeó, me amenazó, amedrentándome con un arma blanca. Era la rabia, la impotencia por la que no podía pedir ayuda”, comenzó contando.

“Me voy el 21 de septiembre, me tiene hasta el 4 de octubre contra mi voluntad, y eso se llama secuestro. Incluso tuve ataques de pánico. Me golpeaba las piernas, todo. Tuve que ir donde una psiquiatra para que me de calmantes”, agregó la exporrista rompiendo en llanto.

Asimismo, Shirley Cherres narra que Pando le impidió comunicarse con su familia y que incluso la habría tratado de asfixiar en varias oportunidades. “Yo ya no aguantaba más”, dijo.

Recordemos que hace algunas semanas, el programa de Magaly Medina presentó un incidente que hizo la modelo en la comisaría donde explicaba los detalles de las agresiones de las cuales era víctima. “Se peleaba con mis fans, no podía recibir un mensaje bonito, que ya estaba contestándoles feo, parece que no se dio cuenta de que estaba con una persona del medio artístico, así que le dije: ‘Hasta aquí no más’”, expresó en ese entonces.