Magaly Medina tampoco fue ajena a la avalancha de críticas contra el periodista Augusto Thorndike, quien entrevistó el último domingo al presidente Martín Vizcarra en “Cuarto Poder”.

La presentadora de “Magaly TV: La Firme” señaló que el hombre de prensa fue incisivo y acucioso en el manejo de su entrevista y no consideró que haya sido “malcriado”, tal como comentaron algunos cibernautas en redes sociales.

“Yo no sé por qué hacen tanta alaraca (...) Y por qué no le puede decir a un Presidente que espera no verlo en ‘Canadá’ (...) Si es que él no le hubiera dicho, iban a decir que era una ‘geisha', una ‘guaripolera’, como le suelen decir a Sol Carreño cada vez que entrevista, quizá por eso le dieron la entrevista a Thorndike”.

"Ahora le dicen malcriado e insolente y el propio presidente de la República ha tenido palabras durísimas para él, se supone que si al presidente le estás entrevistando, te puede preguntar lo que sea. ¿No hay pregunta mal hecha, sino mal contestada”, añadió.

Finalmente, Magaly señaló que los periodistas no deben sentir temor por hacer preguntas incómodas a las autoridades.

“Han sido condescendientes con el presidente, alguien tiene que hacerlo y sentarse sin ningún tipo de temor. Los periodistas estamos para incomodar, pero la gente nunca va a estar de acuerdo con nada”, concluyó.

