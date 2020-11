Magaly Medina se pronunció en su programa sobre su colega Beto Ortiz, quien en las últimas horas se ha ganado el odio de muchos jóvenes por - presuntamente - minimizar las manifestaciones en contra del Congreso.

“Él se expresó de una manera que no le ha gustado la gente, si él ha minimizado las marchas es su opinión. No podemos seguir incentivado este tipo de desorden, no podemos incentivar el linchamiento”, comentó la ‘Urraca’.

La conductora de Magaly TV La Firme se dirigió a los jóvenes y les dijo que “si una persona en televisión opina de una manera diferente, aprendamos a ser tolerantes”.

“La juventud tiende a ser intolerante y creo que en estos momentos que ya hay un Presidente, todos debemos volver a la calma, a la tranquilidad. Este país no puede desencadenarse en un ambiente de salvajismo y violencia. Acá, señores, jóvenes, no vivimos en la Venezuela de Maduro, no vivimos en una dictadura”-

Medina pidió que ese “espíritu de linchamiento” que se ve en redes sociales “no nos va a llevar a ningún lado”.

“No podemos seguir incentivando la intolerancia (...) hay libertad de expresión, si mi vecino opina diferente no le voy a incendiar su casa”.

