Sin pelos en la lengua. Magaly Medina no dudó en responderle con todo a Jazmín Pinedo, quien mediante su programa + Espectáculos arremetió contra la conductora de ATV por criticar fuertemente su entrevista a Jefferson Farfán.

Y es que la popular ‘Urraca’ volvió a reafirmar que la ‘Chinita’ no aprovechó al máximo su encuentro con el seleccionado, pues debió preguntarle temas mucho más íntimos que son de interés del público.

“A ella le he criticado la mala entrevista que hizo. Eso es lo que le he criticado a Jazmín, que no aprovechó la entrevista que tuvo con alguien tan importante como Farfán. Se centró en el coqueteo barato antes que hacer una entrevista. No he sido machista, mandaron a una calabazona en vez de mandar a un reportero o Choca que saca más información”, comenzó diciendo.

Por otra parte, la popular ‘Urraca’ señaló que no cree en el papel de “mujer empoderada que no le teme a nada” que muestra la exchica reality frente a cámaras.

“Tú te trataste como un objeto, a mi no me vengas con el jueguito de mujer empoderada porque no lo eres. Uno no va a derretirse frente a Jefferson Farfán, Paolo Guerrero, Leonel Messi... Puedes sonreír, bromear porque las entrevistas pueden llegar a un diálogo coloquial, pero no por eso te vas a olvidar de preguntar cosas. Tuviste acceso a espacios íntimos de Farfán”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO