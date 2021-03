La periodista Magaly Medina denunció que marcas están utilizando su imagen sin su autorización para engañar a los usuarios con la venta de productos.

A través de su perfil de Instagram, la “urraca” envió un comunicado en el que informó a sus seguidores que inescrupulosos están utilizando su imagen en diferentes redes sociales.

“Me han estado mandando por DM varias imágenes de marcas que utilizan mi imagen sin autorización, engañando al público”, se lee al inicio del comunicado.

“Quiero comunicarles que yo NO hago publicidad a pastillas que “ayudan a bajar de peso” ni he realizado entrevistas contando “cómo me hice millonaria”. Todas estas publicaciones son FALSAS”, aclaró la periodista.

Asimismo, Magaly Medina advirtió a sus seguidores que la publicidad que ella realiza solo la comparte en sus redes verificadas o en su programa.

“Cualquier publicidad que haga, la realizo en mis redes sociales oficiales o en mi programa de televisión. Les pido que si ven esto es las redes sociales denuncien las páginas y me envíen por mensaje los links para proceder a denunciar yo también. Gracias”, indicó la “urraca”.

