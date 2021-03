La periodista Magaly Medina no dudó en brindar su apoyo a la conductora Sofía Franco pese a que admitió que ha cometido errores. Y es que de acuerdo a la “urraca”, Álvaro Paz de la Barra es un hombre muy poderoso que estaría intentado desprestigiar a su esposa.

Al final del programa “Magaly TV La firme”, Magaly Medina le envió un mensaje a Sofía Franco. En este, reveló que amistades de la conductora la contactaron porque temen que la familia Paz de la Barra intente persuadir a Sofía.

“Sofía, por si acaso, me han llamado muchas amigas tuyas, muy cercanas a ti, que te conocen y te quieren, y me piden que por favor no te dejes amedrentar ni por Álvaro, ni por su familia, ni por sus abogados, y que no te convenzan de mañana no recibir nuevamente al Ministerio de la Mujer y al doctor Julio Rodríguez que estará temprano allá”, dijo Magaly Medina.

La periodista comentó que los allegados a Sofía Franco le revelaron que no es la primera vez que la pareja protagoniza estas situaciones:

“(Tus amigas) dicen que esta situación ya ha pasado antes, es lo que me dicen amigas tuyas que hoy he conocido durante el día, eso es lo único que te pido porque tienes que ponerle un basta ya a esta a esta situación y además que los abogados te ayuden a salir de esta relación con todos tus derechos y los que te corresponden a ti y a tu hijo”, sentenció Magaly Medina.

VIDEO RECOMENDADO

Video de detención a Sofía Franco

Video de detención a Sofía Franco

TE PUEDE INTERESAR