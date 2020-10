Magaly Medina destruyó sin piedad a los conductores de “En boca de todos” por la defensa que realizaron este miércoles a Sheyla Rojas.

Durante su programa, la “urraca” pidió a Maju Mantilla, Ricardo Rondón y Carloncho que le reclamen a su canal por haber echado a Sheyla Rojas y no a ella.

“Maju querida, ¿quién sacó de su trabajo a Sheyla Rojas? ¿Fui yo o fue una decisión empresarial de América Televisión, quién fue? ¿A quién deberían reclamarle no es a tu canal y preguntarle cuáles fueron las razones por las que separaron a esta persona de su trabajo (...) Si no tiene nada de malo el comportamiento de Sheyla, habría que preguntarle a América por qué la separó”.

“Si ella era la víctima en esto, por qué no la apoyaron cuando la sacaron, por qué no hicieron huelga al frente del canal, por qué no fueron a la oficina de su gerente general y le dijeron ‘no estamos de acuerdo, esto es injusto’. Pero no, ahora vienen y me echan la culpa a mí, ahora yo soy la culpable y ella es la ‘vístima’”, sentenció la “urraca”.

