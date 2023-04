Fuerte y claro. Magaly Medina no se quedó callada y se refirió al reciente comunicado que lanzó Paula Arias, donde da por finalizada su relación con Eduardo Rabanal, luego de haberse expuesto unos chats comprometedores del futbolista con una bailarina de Alma Bella.

Todo se dio desde los primeros minutos del programa “Magaly TV, la firme”, cuando la producción puso la canción de Shakira con Bizarrap. En ese instante, la conductora dijo que esa era una canción dedicada para la salsera, pues “también es una loba y no está para novatos”.

“Una loba como ella, luchadora, trabajadora, con orquesta propia, que tiene conciertos casi todos los días del mes... Por favor, no está para tipos como él que, además, la cambia por cualquier cosa ” , comenzó diciendo la popular ‘Urraca’.

Asimismo, la figura de ATV, previo a presentar un recuento de la historia de amor que tuvo Paula Arias con Eduardo Rabanal, no dudó en aprovechar para arremeter contra el expelotero.

“Cuando todos hacíamos votos para que ella no le dé otra oportunidad más a este exjugador de fútbol, que ahora no hace nada, no sabemos qué es. Según él dice es educador, ¿educador de qué?” , dijo Magaly entre risas.

