Magaly Medina arremetió contra Tula Rodríguez luego que esta, refiriéndose a los resultados de la primera vuelta de las elecciones generales 2021, criticó que un programa haya visitado las casas de los candidatos presidenciales. De acuerdo a la ‘urraca’, el discurso de Tula fue políticamente correcto.

“En estas épocas de política todo está revuelto, todos tenemos diferentes sensaciones, hay decepciones grandes en lo que es el terreno político en las recientes elecciones, pero Tula Rodríguez, como para quedar bien con la gente, porque hay gente que opina solo para quedar bien con el público, entonces ¿quién le dijo además a Tula que ella es opinóloga de política?”, preguntó.

Durante el programa “Magaly TV La firme”, la ‘urraca’ también cuestionó el discurso “demagogo” de la conductora: “Ella ahora siendo bastante demagoga comienza a rajar, claro que sin decir nombres. Aunque a mí no me ofende, me hubiera dicho con nombre y apellido y yo feliz le contesto acá”.

En ese sentido, Magaly Medina afirmó que ella decidió realizar la secuencia y nadie se lo ordenó, a diferencia de otras conductoras a las que les ordenan lo que deben hacer.

“Me metí a las casas de los candidatos que me dio la gana meterme, por cierto, hubo candidatos que no quise hacerlo ¿y alguien me va a obligar? Soy directora periodística de este programa, soy lo suficientemente periodista para decidir a la casa de quién quiero ir, nadie me obliga, en este canal yo no tengo como muchas de estas Tulas que tienen (el audífono) que les dictan todo el contenido, lo tienen acá en la orejita, le dicen todo lo que tienen que decir a Tulita, porque por sí mismas no piensan, ellas no saben, las dirigen”.

“Debería ubicarse un poquito porque con ‘Magaly in the house’ hemos hecho un rating que “En boca de todos” jamás soñaría con tener. Que la envidia no les rebase por los poros, no les aflore por los ojos. Tranquila nomás Tula, porque competencia ustedes no son”, sentenció Magaly Medina.

