Magaly Medina sorprendió a los televidentes al dar su opinión sobre la nueva canción de Yahaira Plasencia.

Durante su programa, la “urraca” comentó que la “reina del totó” estaba dando entrevistas en todos los programas de tv y radio, pero que ella no quería verla en “Magaly TV La firme”.

“Está yendo a todos lados pero acá no te vamos a llamar, no me interesa que vengas, no quiero que vengas", dijo Magaly Medina.





Y es que la “urraca" piensa que el nuevo tema de Yahaira Plasencia está “feo”.

”Por más que siga yendo a todos lados, acá no queremos porque la verdad tu canción está bien fea, no me gusta, ¡no me gusta, pues! ¿A ustedes les gusta? No sé", señaló.

Magaly Medina también explicó que ella reconocería si el tema de Yahaira Plasencia fuera bueno, pero no lo es: "De verdad que cuando hay canciones pegajosas lo decimos, porque hay, en la música urbana, en la salsa hay canciones que inmediatamente pegan y entran en el gusto de la gente”.

