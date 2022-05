Magaly Medina no se quedó callada ante el anuncio de que Óscar del Portal retomará su trabajo como comentarista deportivo en América Televisión. Recordemos que el presentador decidió alejarse de la TV tras el ampay con Fiorella Méndez y los registros del hotel donde ambos habrían tenido sus encuentros.

La periodista se mostró indignada por el hecho de que el canal reciba con las puertas abiertas a Del Portal, pese al escándalo que casi termina con su matrimonio con Vanessa Quimper. Y es que el comentarista retornó al departamento de su esposa, quien le habría perdonado su ampay.

“Dicen que del Portal también reaparecería. ¡Vaya! parece que el aún sigue en su departamento, parece que las cosas cómo las estará solucionando a nivel familiar; pero ahora se va sentar otra vez a dar deportes”, manifestó.

En ese sentido, Magaly disparó contra Del Portal, quien dio vuelta a la página, sin hacer un mea culpa público. Además, lo comparó con Aldo Miyashiro.

“Oscar del Portal y Aldo Miyashiro no tienen una escala de valores clara. Para ellos parece que sacarle la vuelta, engañar a sus mujeres era un chiste. No me gustaría trabajar con gente así, no me gustaría un líder de opinión así, deshonesto porque eso es deshonestidad. La falta de lealtad es algo que no tolero”, expresó.

