Magaly Medina soltó una “bomba” tras mostrar las imágenes de Jazmín Pinedo ingresando al edificio donde vive su expareja Jesús Neyra.

Tras el ampay, la “urraca” se mostró sorprendida de que la “chinita” sea relacionada otra vez con su expareja: “Al ex lo dejaste por alguna razón, por algo te casaste con otro, por algo saliste con otro”.

“Esta chica qué va a buscar en este mocoso que ama la noche, le gustan las reus, lo vemos rodeado de chibolas”, comentó.

Y es que según Magaly Medina, Jazmín Pinedo es una mujer que sabe lo que quiere, por lo que no entiende por qué se relaciona con Jesús Neyra o Gino Assereto: “(El comportamiento de Jesús) es un adolescente, qué hace una mujer con Jazmín que tiene las cosa claras, que chambea, que tiene una hija, que a mí me parece que siempre ha tenido una personalidad bastante fría, que sabe lo que quiere, adonde apunta, qué hace con tipos como estos? Porque para empezar, Gino Assereto también, ah”.

En ese sentido, la periodista afirmó que este acercamiento viene de meses atrás: ”Este acercamiento con Jesús Neyra viene ya desde antes de la cuarentena cuando ella había anunciado oficialmente su separación de Gino Assereto”.

“Cuando yo veo estos casos de que regresan con un ex que realmente no tiene nada de extraordinario, digo ¿qué, no hay hombres?”, expresó.

