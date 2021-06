Magaly Medina inició su programa refiriéndose a que no es la primera vez que entrevista a Keiko Fujimori en tiempos electorales, agregando que no tiene la culpa que Pedro Castillo, candidato por Perú Libre no hay aceptado su invitación.

“Yo he entrevistado con esta seis veces a Keiko Fujimori, las veces que ha estado en primera y segunda vuelta, así que no sé por qué se arañan”, dijo en un inició Magaly Medina por la candidata por Fuerza Popular.

A los simpatizantes de Pedro Castillo le recordó que él mismo no aceptó la invitación e incluso ni les respondió. “Como ahora todos son odiadores, todos son haters, no puedo hacerlo. Qué culpa tengo que si su candidato es Castillo, no quiso venir. No vino ni a Juliana Oxenford. Imagínense que si no vino a Juliana Oxenford, va venir al de mí. Me dejó en visto”.

Magaly Medina aseguró ella nunca ha mostrado su posición política, sin embargo hoy lo hace por el bien de su país.

“Además en este momento no estamos para estar neutrales en nada. Yo no lo voy a ser y nadie lo está siendo y como yo que acostumbro a decir las cosas y llamarlas por su nombre, pero que nunca he mostrado mi predilección política, esta vez se trata del país. ¿Cuándo le tomado en cuenta su opinión?, ¿Cuándo he tomado la opinión de los haters?”.

