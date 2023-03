Christian Domínguez se encuentra en el ojo de la tormenta pública tras abrazar de manera bastante efusiva a la psicóloga Lizbeth Cueva en la última edición de “América Hoy”. Frente a ello, Magaly Medina no dudó en arremeter contra el cantante por pasar de “confianzudo”.

“Miren esas confianzas, la agarra de la cintura. A mí me parece atrevido, sobre todo porque la Doctora Cueva se mostró inconforme con esa actitud, molesta y fastidiada”, comenzó diciendo la presentadora.

Asimismo, la popular ‘Urraca’ se refirió a la defensa que tuvieron las conductoras Janet Barboza y Ethel Pozo sobre la actitud de Domínguez. “Para ellas es normal que un hombre te toquetee todo el rato y te esté dando besos. Si fueras mi hijo, mi pareja, lo acepto, pero una persona con la que no tienes una confianza, no tienes por qué hacer eso”, agregó bastante indignada.

Por otra parte, la figura de ATV aseguró que, de vivir una situación similar, ella no toleraría la actitud que tuvo el popular ‘wachimán’. “A ver a mí que me vengan a dar un abrazo o un beso, a mí no me toques. Yo siempre digo y mis amigos saben eso, y si uno abraza es porque yo permito el abrazo, pero no porque a ti te da la gana venirme abrazar”, finalizó diciendo.

TE PUEDE INTERESAR