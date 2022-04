Magaly Medina estalló contra un sector de mujeres peruanas que la culpa de haber “destruido” el matrimonio de Óscar del Portal y Vanessa Quimper, quienes están casados desde hace 10 años y tienen dos hijos.

“Hay mujeres que salen a defender al infiel y me responsabilizan a mí por el lloriqueo de Óscar del Portal, por los lamentos de un hombre adulto, que sabiendo que te habías comprometido con alguien, cometiste ese error y mentiste, le pediste a tu amigo que mienta por ti”, comenzó diciendo la ‘Urraca’, al referirse a lo dicho por Aldo Miyashiro de que Fiorella Méndez estaba en el mueble y Del Portal en su habitación.

La presentadora lamentó que la esposa del comentarista deportivo, Vanessa Quimper, haya tenido que enterarse en Punta Cana sobre la existencia de los los registros del hotel Britania, donde Del Portal tenía sus encuentros con Méndez: “Y ha reaccionado como cualquier mujer ofendida, humillada, maltratada, violentada psicológicamente”.

Manda misil a las ‘mujeres machistas’

Ante las críticas que viene recibiendo en redes sociales, Magaly Medina envió un contundente mensaje a las mujeres que defienden al ‘infiel’. Asimismo, se refirió al descargo de Erika Villalobos, esposa de Aldo Miyashiro, quien también le fue infiel.

“Las mujeres peruanas, la mayoría, están acostumbradas al castigo, al maltrato, lo ven como algo normal que los maridos tengan sus canitas al aire, dejen esos a sus abuelas, ¡nosotros no tenemos que tolerar eso! Nosotras valemos mucho, por nosotras mismas. Mujeres de hoy en día, estudien, hagan algo útil por su vida, jamás sacrifiquen sus carreras, su sueños, por ningún hombre... mujeres que se dedicaron a sus hijos, que dejaron su profesión, ser la esposita ideal por seguir a un hombre... ¿y después qué? cuando ellos hacen esto tienen que comerse su orgullo porque no saben cómo salir adelante sin el marido. ¡No me venga a mí, mujeres machistas, a responsabilizarme por algo! ¿Están educando a sus hijas para eso? ¿para que pueda tolerar eso? Las mujeres nos tenemos que respetar y no defender a ningún infiel”, comentó.

