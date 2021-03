Magaly Medina reveló que volvió a hablar con Antonio Pavón tras pasar dos años peleados por la fuerte defensa que la “urraca” hizo a Sheyla Rojas cuando el español quería luchar por la tenencia de su hijo.

“Me siento contenta porque hoy hablé con Antonio después de estar definitivamente peleados durante toda esta cantidad de tiempo, de la última vez que él vino con su hermana Alicia a mi programa y yo elegí defender a Sheyla Rojas”, explicó durante el programa “Magaly TV La firme”.

Y es que según la periodista, defendió a Sheyla Rojas porque siempre ha pensado que una madre no merece que le quieten a su hijo porque “tenga una vida también como mujer”.

“Yo creo que tiene que sea un caso muy extremo para que una familia entera quiera tratar de quitarle a su madre a un pequeño, arrebatárselo de sus brazos. Por una razón principista salí a favor de Sheyla”, agregó.

Sin embargo, Magaly Medina admitió que “a lo largo de los años Sheyla ha demostrado que no valía la pena esa defensa mía tan apasionada como la que hice de ella” y lamentó haber perdido la amistad de la familia Pavón, aunque la reconciliación por fin llegó.

“Tampoco valía la pena perder la amistad de amigos de muchísimos años y muchísimo tiempo. Hoy he hablado con Antonio Pavón, está contento y feliz”, indicó.

De acuerdo a Magaly Medina, Antonio Pavón la trató con el mismo cariño de siempre: “Lo bueno es que hemos hablado, me ha dicho ‘hola madrina’, porque él siempre me dijo madrina aunque yo no sé por qué soy su madrina, televisiva dicen; bueno, sí claro, este fue el primer programa donde él apareció”.

