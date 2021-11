¡Fuertes declaraciones! Magaly Medina no se calló nada y se refirió a las imágenes que existirían de algunos seleccionados nacionales disfrutando a lo grande en una fiesta, previo a los partidos ante Bolivia y Venezuela buscando la clasificación al Mundial Qatar 2022.

“Así que por ahí nos mandaron unas fotos de la entrada al chismefono y nosotros más o menos podríamos tener el indicador de esta casa donde sí hubo una juerga, con seleccionados sí, es lo que además los periodistas deportivos deberían denunciar”, comenzó diciendo la conductora.

Frente a ello, la popular ‘Urraca’ no dudó en desatar su furia contra los futbolistas, asegurando que no ponen todo su esfuerzo en la cancha por pensar en la diversión.

“A estos futbolistas no les interesa un pepino que clasifiquemos, no les interesa nada (...) No hay que llamarlos jugadores de fútbol, sino peloteros, vienen al Perú como si fuera su patio de recreo, no sudan la camiseta”, expresó.

Magaly le da con palo a periodistas deportivos

Posterior a ello, Magaly Medina cuestionó a los distintos periodistas deportivos que sabrían sobre esta fiesta y que no querrían dar mayor detalles hasta después de los partidos.

“Si ganan, campeonaron los juergueros, su rumba nunca se sabrá. Avisen con tiempo aquellos que no son apañadores, que quieren una selección disciplinada, que sus jugadores de fútbol si se jueguen la vida en los partidos y que no vengan en busca de las falditas”, dijo bastante molesta.

“Este programa Al Ángulo nunca critican, son apañadores, son alcahuetones. No me gusta hablar de fútbol, pero debo decirlo para que se pongan las pilas aquellos periodistas y no apañen las juergas y todos los comportamientos que no tienen nada que ver con la disciplina deportiva”, agregó.

