Magaly Medina, la conductora de Magaly TV La firme, finalmente se animó a hablar, por primera vez, sobre la leyenda negra que gira en torno a ella y que dice que la periodista mató al conductor del sintonizado programa Trampolín a la fama, Augusto Ferrando.

Como se recuerda, Magaly Medina tuvo ácidos comentarios contra Augusto Ferrando y ella se los hizo saber en medio del programa Fuego Cruzado. Luego de esta entrevista, muchos precisaban que fue la devacle del conductor e incluso vincularon su muerte con este hecho.

Magaly Medina y Augusto Ferrando en el programa Fuego Cruzado

Fue Tongo quien recordó este lamentable episodio y Magaly Medina aprovechó la ocasión para defenderse ante tremenda acusación.

“La mejor defensa para esas leyendas negras que corren por ahí, alrededor mío. Eso de que yo maté a Ferrando, es una brutalidad, lo disculpo de gente ignorante, yo debo decirlo así, qué lástima Tongo que te pongas en ese plan”, señaló.

Magaly Medina reveló que luego de ese encuentro con Augusto Ferrando, ellos se volvieron a ver en dos entrevistas más y ella lo calificó como un hombre inteligente y que sabía mucho de televisión.

Magaly Medina y Augusto Ferrando en el programa Pese a quien le pese

“A Ferrando yo le hice entrevistas, después de nuestra agria presentación en un programa de este canal, hace muchísimos años, cuando yo trabajaba en la revista Oiga”, contó.

“Luego, él vino a mi programa “Pese a quien le pese”, invitado en horario estelar, hicimos un programón de esos y luego vino en otra oportunidad en su despedida antes de que muriera”, agregó.

“Nosotros tuvimos una relación muy cordial fuera de cámaras y frente a cámaras. Después de aquella vez que yo me presenté en Fuego Cruzado cuando era crítica de televisión por si acaso, así que él murió por las causas de su enfermedad y no por aquella discusión que se dio, antes de que él viniera a mi programa(...) Luego de eso, nuestra relación fue una relación entrañable y muy cordial, aclarando, no me llenen de leyendas negras a mi alrededor”, puntualizó.